Criança de 5 anos mata prima de 2 anos com tiro acidental

Com um tiro acidental, uma menina de 2 anos foi morta após ser atingida pela prima, de 5, nesta quinta-feira (11). O caso aconteceu em Cuiabá, no Mato Grosso.

O pai da Eloá Victória Silva Oliveira, que atirou na prima, é policial militar. A criança de 5 anos teria conseguido acesso à arma do agente em casa.

De acordo com o G1, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas, ao chegarem no local, a menina já estava com ferimentos graves. A menor foi encaminhada para o Hospital Municipal de Cuiabá (HMC), mas não resistiu e morreu.

A Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar de MT (ACS-PMBM/MT) lamentaram a morte da menina, que era filha do 2⁰ sargento Elienay Pinheiro.

A ACS também informou que está disponibilizando o auxílio-funeral, o apoio jurídico e psicológico para o associado e família.