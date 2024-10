Criança de 6 anos morre após ser atacada por abelhas no Paraná

Uma criança de apenas seis anos morreu após ser atacada por um enxame de abelhas em Jaguariaíva, nos Campos Gerais do Paraná. Cristofer Yuri Silva de Melo foi vítima do ataque no início da tarde da segunda-feira (14/10), por volta das 13h, na zona rural da cidade.

O menino chegou a ser socorrido com vida por familiares, que encontraram equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu enquanto o levavam para atendimento médico.

Cristofer sofreu um choque anafilático, ou seja, uma reação alérgica grave. Na sequência, ele teve uma parada cardiorrespiratória.

Apesar do socorro, Cristofer morreu no Hospital Municipal Carolina Lupion.

