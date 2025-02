Criança de 8 anos morre após ser atropelada por motociclista em Caetité

Uma criança de 8 anos, identificada como Arthur Souza Rocha, morreu após ser atropelada por um motociclista na noite de domingo (2), em Caetité, no sudoeste baiano. O acidente ocorreu por volta das 20h20, na Avenida Olimar Oliveira Rodrigues. O condutor da moto fugiu do local sem prestar socorro.

Segundo testemunhas ao portal Achei Sudoeste, parceiro do Bahia Notícias, o motociclista trafegava pela via empinando a moto quando atingiu Arthur e seu pai, Élio Alves Rocha, de 64 anos. Após o incidente o motorista fugiu, ainda não se sabe sobre informações do paradeiro do condutor.

Pai e filho foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Élio sofreu fratura na perna e escoriações. Arthur foi encaminhado em estado grave para o Hospital Geral de Guanambi (HGG), mas não resistiu aos ferimentos e faleceu.

A Polícia Civil instaurou inquérito para investigar o caso e identificar o motociclista responsável pelo atropelamento.