Criança de cinco anos é morta após ser baleada na Baixada Fluminense

Uma criança de cinco anos morreu, nesta sexta-feira (1°), após ter sido baelada a Estrada Miguel Pereira, em Japeri, na Baixada Fluminense (RJ). Identificada como Carlos Eduardo Cabral de Moura, a vítima foi levada para o Hospital Municipal de Japeri, mas não resistiu aos ferimentos.

Ao G1, a Polícia Militar do Rio de Janeiro alegou que agentes do Segurança Presente estavam parados em frente a uma escola quando, ao deixar o local, ao lado do mercado de onde Carlos saía com a mãe, o veículo foi alvejado por tiros que vieram da comunidade Morro do Sapo. Segundo a PM, os policiais não teriam reagido e não se feriram.