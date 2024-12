Criança de três anos morre afogada após cair em poço no Sudoeste baiano

Um menino, de três anos, morreu após sofrer um afogamento em um poço artesiano em Pindaí, no Sertão Produtivo, Sudoeste baiano. Segundo o Achei Sudoeste, parceiro do Bahia Notícias, o fato ocorreu na zona rural do município, na última segunda-feira (16).

Ainda conforme o site, a mãe da criança relatou que percebeu a ausência do filho e saiu à procura quando o encontrou no interior do poço. Ele ainda acionou a Polícia Militar na tentativa de salvar o garoto, mas ele não resistiu.

A vítima foi identificada como João Pedro de Carvalho que teve o corpo sepultado nesta terça-feira (17), no Cemitério Municipal de Pindaí.