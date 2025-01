Criança de três anos morre após se engasgar com pão e mingau no Sudoeste baiano

Uma menina, de três anos, morreu engasgada com pão e mingau em Vitória da Conquista, no Sudoeste. Segundo a TV Sudoeste, o fato ocorreu na casa onde a criança morava com a família, no bairro São Vicente. Assim que perceberam que a menina se engasgava, familiares acionaram o Samu.

Os socorristas tentaram reanimar a criança por cerca de minutos, mas não conseguiram. Antes da chegada dos médicos, vizinhos chegaram a tentar manobras de desengasgo.

Ainda segundo informações, o corpo da vítima, Ester Sophia, foi levado para perícia pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT) do município. O velório e o sepultamento da menina ocorrem nesta terça-feira (28), conforme informou o Blog do Anderson, parceiro do Bahia Notícias.