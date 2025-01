Criança é atropelada por moto e socorrida com cortes no corpo no DF

Um menino de 10 anos foi atropelado por uma moto na QE 28, no Guará II, na noite desse domingo (12/1). De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), a criança sofreu um corte na testa e na perna esquerda.

O menino foi atendido pelas equipes do CBMDF, estabilizado e transportado consciente e orientado para o Hospital de Base. O acidente mobilizou duas viaturas.

O veículo envolvido no acidente foi uma motocicleta Honda CG 160 vermelha, conduzida por um jovem de 22 anos. O motociclista não sofreu ferimentos e não precisou de atendimento médico.

A dinâmica do atropelamento não foi informada. O local ficou sob os cuidados da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).