Criança morre em acidente de carro no sudoeste da Bahia

Um grave acidente registrado na tarde deste sábado (4), em uma estrada vicinal de Riacho de Santana, município localizado no sudoeste do estado, resultou na morte de Samuel Laranjeira Fernandes, de 10 anos.

O veículo em que o menino estava capotou diversas vezes após o condutor perder o controle da direção.O carro ainda bateu na cerca de uma residência antes de capotar. Devido ao acidente, a criança foi arremessada para fora do veículo, segundo informações do site Achei Sudoeste, parceiro do Bahia Notícias.

Samuel foi socorrido para o Hospital Municipal, mas, infelizmente, não resistiu aos ferimentos. Outros passageiros do carro também ficaram feridos e foram encaminhados para a unidade de saúde.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) realizou a perícia no local. O corpo de Samuel foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) em Bom Jesus da Lapa para ser necropsiado. A Polícia Civil já instaurou um inquérito e investiga o caso. Não informações sobre velório e sepultamento.