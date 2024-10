Criança perde olho após explosão de cigarro eletrônico na Irlanda

Um incidente trágico envolvendo um cigarro eletrônico abalou a cidade de Dublin, na Irlanda, resultando na perda de um olho de uma criança de apenas sete anos. Ruby Granger estava brincando em uma área verde quando um cigarro eletrônico explodiu, lançando uma substância corrosiva em seu rosto. A menina foi encontrada em estado de choque, com o rosto coberto de sangue. A polícia e a família identificaram o dispositivo com o fundo estourado próximo a uma fogueira, onde a cápsula pressurizada pode ter sido detonada.

Após o acidente, Ruby foi rapidamente levada a um hospital especializado em olhos, onde passou por uma cirurgia de emergência. Os médicos descobriram que o globo ocular da menina estava completamente corroído, possivelmente devido ao líquido da bateria de lítio do cigarro eletrônico. A oftalmologista Carolina Rames Torres explicou que a substância tóxica e inflamável causou danos irreparáveis, tornando impossível a reconstrução do olho. A gravidade da queimadura levou à necessidade de remoção total do globo ocular.

Especialistas têm alertado sobre os riscos associados aos cigarros eletrônicos, que podem superaquecer e explodir, causando danos graves. A médica oftalmologista destacou a falta de controle de qualidade e informações sobre os fabricantes desses dispositivos. Ruby já passou por várias cirurgias e aguarda a colocação de uma prótese ocular.

*Com informações de Misael Mainetti

*Reportagem produzida com auxílio de IA