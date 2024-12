Uma criança, de um ano e dois meses, morreu vítima de afogamento em Feira de Santana. A vítima, identificada como Iasmim de Paula Pereira, estava internada no Hospital Estadual da Criança (HEC), e oi a óbito na tarde desta quinta-feira (19).

Segundo o Acorda Cidade, parceiro do Bahia Notícias, o afogamento ocorreu no dia 9 de dezembro em um tanque de uma residência no distrito de Jaíba, zona rural do município.