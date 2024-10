Crianças do “Bora Bahêa Meu Bairro” curtem dia de cinema no MAM

A garotada do programa “Bora Bahêa Meu Bairro” desfrutaram de uma tarde diferente nesta terça-feira (15). Os jovens dos campos do Candeal, Vale das Pedrinhas, Rocinha, Calabetão e Cajazeiras foram ao Museu de Arte Moderna -MAM e participaram do Cineminha B, projeto que leva exibições, oficinas e bate-papos para os jovens. Os monitores do projeto também acompanham as crianças.

Após abertura com a apresentação de Lya Nunes, as crianças acompanharam a exibição dos curtas “Coelhitos e Gambazitas”, “Todos os inscritos de Ness” e “Tá Sussu”. Após o cinema, eles tiveram uma conversa com as influenciadoras mirins Cicinha Alcântara e Duda Santhana.