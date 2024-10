Crianças internadas no Materno-Infantil de Ilhéus ganham presentes, contação de estórias e visita de cães adestrados

As crianças internadas na pediatria do Hospital Materno-Infantil Dr. Joaquim Sampaio, em Ilhéus, receberam na manhã deste sábado (12), Dia das Crianças, a inesperada visita de Ária e Nix. Os cães da raça Pastor-Branco-Suíço pertencem ao criador Iuri Fernandes, dono de uma escola de comportamento animal que funciona no município.

Estudos apontam que a Terapia Assistida de Animais (TAA) apresenta resultados físicos e mentais na inibição da dor e no estímulo à memória; bem como os benefícios sociais, com a oportunidade de comunicação, sensação de segurança, socialização, motivação, aprendizagem e confiança.

“Conheci esse projeto no Hospital Albert Einstein e resolvi promover também esta iniciativa no Materno-Infantil de Ilhéus. Fizemos pela primeira vez na Páscoa e estamos repetindo agora, no Dia das Crianças”, destacou o criador, acrescentando que o ingresso do animal ao ambiente hospitalar depende de autorização médica e de laudo veterinário atestando suas boas condições de saúde.

Contação de estórias

A alegria das crianças não ficou restrita à visita dos animais. A contadora de estórias Juliana Nunes, de Itabuna, também foi voluntária da iniciativa dos festejos infantis. Além de animar a turma, houve distribuição de presentes para as crianças internadas na pediatria e nas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs).

Para a diretora-geral do HMIJS, Domilene Borges, é importante a unidade hospitalar infantil sempre buscar quebrar o clima de um ambiente de internação. “Esse acolhimento também faz parte do tratamento que ofertamos aqui”, destaca.

O Hospital Materno-Infantil é a primeira unidade hospitalar do sul da Bahia a pleitear o Selo Estadual de Humanização, um espaço coletivo, participativo e democrático que se propõe a empreender uma política institucional de resgate da humanização na assistência à saúde na área hospitalar, que envolve usuários, profissionais, trabalhadores da saúde, gestores e comunidade acadêmica.

HumanizaSUS

Criada pelo Ministério da Saúde em 2003, a Política Nacional de Humanização da Atenção e da Gestão do SUS (PNH), popularmente conhecida como HumanizaSUS, constitui-se como uma política pública no setor da saúde com princípios, diretrizes e dispositivos que se dialogam e complementam na missão de inovar práticas e processos de saúde nas instituições que integram o Serviço Único de Saúde (SUS). O Estado da Bahia é pioneiro no País na criação do Selo Estadual de Humanização.

Gerido pela Fundação Estatal Saúde da Família (FESF-SUS), o Hospital Materno Infantil Dr. Joaquim Sampaio conta com 105 leitos, destinados à obstetrícia, à gestação de alto risco, pediatria clínica, UTI pediátrica, UTI neonatal e centro de parto normal, integrados à Rede Cegonha e atenção às urgências e emergências, com funcionamento 24 horas e acesso por demanda espontânea e referenciada de parte significativa da região sul da Bahia. O investimento do estado foi de aproximadamente R$ 40 milhões, entre obras e equipamentos. A unidade já realizou mais de 8.300 partos, sendo mais de 300 de mulheres indígenas. O HMIJS é o único hospital da Bahia referência para atendimento especializado aos Povos Originários.

Fotos Maurício Maron Ascom HMI