Criatividade com personalizados é fonte de renda para família rural

Visando incentivar a geração de renda nas comunidades do norte do Espírito Santo, a Suzano tem contribuído com apoio financeiro às iniciativas empreendedoras dos moradores. Uma dessas iniciativas é o trabalho de papelaria personalizada realizado pelo casal Juliana de Souza Lima e Danilo Pereira de Souza, que residem na comunidade de São Geraldo, no município de São Mateus.

Por meio do Edital Ideias e Projetos, que tem o objetivo de impulsionar pequenos negócios das comunidades, Juliana e Danilo foram contemplados com equipamentos e ferramentas, como máquinas de corte, impressora, computador, encadernadora, plastificadora, laminadora, além de materiais de papelaria para impulsionar o empreendimento.

Entre as produções, estão planners, agendas e cadernetas criativas, além de presentes e lembranças personalizadas para festas, casamentos e datas comemorativas. “A parceria com a Suzano trouxe mais oportunidade e recursos, que a gente não tinha, para dar continuidade na experiência com os personalizados”, diz Danilo. “O nosso trabalho deu muito certo graças a Suzano, e a gente agradece muito”, completa Juliana.

Ideias e Projetos

O Edital de Ideias e Projetos, promovido pela Suzano em 2022, disponibilizou recursos para fomentar iniciativas de criação e fortalecimento de negócios locais em São Mateus e Conceição da Barra, contribuindo para a geração de trabalho e renda. A iniciativa faz parte do Programa de Incubação e Aceleração de Negócios e Empreendedores Locais da Suzano e conta com a parceria da Transforma.ai, instituição especializada na gestão estratégica de investimentos sociais privados, desenvolvimento local e educação ambiental. O edital foi destinado a organizações da sociedade civil, cooperativas, pequenas empresas, microempreendedores individuais (MEIs) e grupos organizados, com projetos nas áreas de Produção Rural Sustentável, Empreendedorismo ou Conservação Ambiental.

“O Ideias e Projetos é mais uma das iniciativas da Suzano que estão em linha com o compromisso da empresa de contribuir para que 200 mil pessoas saiam da condição de pobreza até 2030, nas áreas de atuação da companhia. No Brasil, são consideradas abaixo da linha de pobreza pessoas com renda per capita menor que R$ 518,00 ao mês”, observa Rafaela Cavalcanti, consultora de Desenvolvimento Social da Suzano.

Pessoas Únicas e Suas Histórias

Em mais um vídeo da série “Pessoas Únicas e suas Histórias”, Juliana e Danilo falaram um pouco sobre como o apoio da Suzano transformou as suas vidas. Confira o depoimento acessando o link: https://www.youtube.com/watch?v=5SzBNuo6r0c

A série especial mostra personagens da vida real, com histórias inspiradoras, que cruzaram com a Suzano e fizeram acontecer. Pessoas que batalham sempre por uma sociedade mais justa, que criam oportunidades em vez de obstáculos e nunca desistem diante das dificuldades. Todos os vídeos da série estão disponíveis no canal da Suzano no youtube.