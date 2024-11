Crime e ousadia: lotes públicos tinham até faixas com nome de grileiro

A Secretaria DF Legal desmontou um parcelamento irregular de terras no Sol Nascente na sexta-feira (22/11). De acordo com a pasta, um homem cercou uma área de 300 metros e estava implantando cerca de 20 lotes num local próximo à VC-311, via que corta o Sol Nascente e liga Ceilândia à DF-180.

Segundo a DF Legal, é a terceira vez que a secretaria desmonta um parcelamento irregular no mesmo local desde maio deste ano. Desta vez, no entanto, já havia barracos de madeira na região, o que chamou a atenção dos servidores. A identidade do suspeito não foi informada.

5 imagens Fechar modal. 1 de 5 Ação de derrubada ocorreu nesta sexta-feira (22/11) DF Legal/Divulgação 2 de 5 Já havia barracos instalados no espaço cercado DF Legal/Divulgação 3 de 5 Suspeito colocou placas indicando que não queria vender lotes no espaço DF Legal/Divulgação 4 de 5 Área é pública, segundo a DF Legal DF Legal/Divulgação 5 de 5 PMDF apoiou na ação DF Legal/Divulgação

O suspeito dizia que era dono da área e que não estava interessado em vender os lotes, como informam cartazes improvisados no cercado. O espaço, no entanto, é público, afirma a DF Legal.

A operação desta sexta-feira (22/11) contou com o apoio da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) e Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap).

Veja o momento da derrubada:

A Secretaria DF Legal informa que já realizou, em 2024, 732 operações de desocupação de área pública. As operações resultaram em 6.205.881m² de espaço desobstruído, calcula a pasta.

Só no Sol Nascente, local da ação desta sexta-feira, foram 31 operações, com saldo de 111.220m².