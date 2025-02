Crime em Teixeira de Freitas: Vizinho confessa assassinato, após sequência de ofensas

A Polícia Civil da Bahia, em operação conjunta com a Polícia Militar do Capixaba, prendeu na tarde deste domingo (02) de fevereiro, Nilson Rodrigues Santos (55 anos), no município de Linhares (ES). Ele é o principal suspeito de ter assassinado Abelardo Marques de Oliveira, de 70 anos, na última quinta-feira (30) de janeiro em Teixeira de Freitas (BA).

O crime, marcado por violência e premeditação, chocou a comunidade do bairro Ulisses Guimarães. O corpo da vítima foi encontrado no dia seguinte dentro de sua residência. Marcas de sangue levaram os investigadores até a casa do suspeito, onde foram identificados vestígios da cena do crime. No entanto, Nilson já havia fugido para o Espírito Santo.

Durante a prisão, Nilson confessou o assassinato e revelou detalhes do homicídio. Segundo ele, os dois mantinham um relacionamento conturbado, com desentendimentos frequentes e trocas de ameaças. O acusado alegou que era constantemente insultado por Abelardo e decidiu matá-lo de forma planejada. Antes do crime, afiou uma faca e um facão, aguardou a vítima dormir e, então, a atacou brutalmente. Após o homicídio, fugiu para Linhares, onde se escondeu até ser capturado.

Outro elemento que chama atenção no caso é que Abelardo utilizava tornozeleira eletrônica, pois respondia a um processo por crime sexual. A polícia ainda investiga se essa informação teve alguma relação com a motivação do crime.

A operação que resultou na prisão de Nilson contou com a atuação do CATTI Extremo Sul e do Pronto Emprego da 8ª COORPIN/Teixeira de Freitas, além do apoio da Polícia Militar do Espírito Santo. O suspeito agora está sob custódia e será encaminhado para a Delegacia Territorial de Teixeira de Freitas, onde permanecerá à disposição da Justiça.