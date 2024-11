Crimes contra mulheres têm apresentado redução significativa em 2024

O número de casos de violência contra as mulheres em Salvador tem mostrado uma queda acentuada nos últimos anos. O panorama pode ser traduzido nos registros feitos nas delegacias da cidade: em 2023, 18.044 boletins de ocorrência sobre crimes contra essa parcela da população. Até o dia 21 de outubro deste ano, no entanto, a Polícia Civil registrou 12.935 casos, incluindo feminicídio, ameaça, assédio sexual e estupro.

Especificamente em casos de feminicídio, em 2023, 20 mulheres foram mortas, enquanto até outubro de 2024, as autoridades policiais haviam registrado 7 crimes, representando uma queda de 65% no número de assassinatos de mulheres por sua condição de gênero.

“Isso é muito significativo e mostra a efetividade de uma política pública no território. Quando cruzamos os dados das vítimas de feminicídio com os registros dos nossos Centros de Referência de Atendimento à Mulher (CRAM), percebemos que nenhuma dessas vítimas foi atendida por eles. É importante destacar que realizamos mais de 13 mil atendimentos nesses centros, o que é um indicativo de que o trabalho realizado tem salvado vidas. Isso mostra a importância de a mulher denunciar, ser acompanhada e contar com o apoio das políticas públicas para sua proteção”, comenta Fernanda Lordêlo, secretária Municipal de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ).