Criminoso que tatuou nome no rosto da ex-namorada é solto da prisão

São Paulo — Gabriel Henrique Alves Coelho, que foi detido em 21 de maio de 2022 por ter sequestrado, mantido a ex-namorada Thayane Caldas, de 18 anos na época, em cárcere privado e tatuado seu nome no rosto dela por não aceitar o término deixou a Penitenciária II de Tremembé, em São Paulo, foi solto nesta sexta-feira (1º/11), por volta das 16h.

Segundo a Secretaria da Administração Penitenciária, ele teve o benefício do regime aberto concedido pela Justiça.

O crime aconteceu na cidade de Taubaté. A mãe de Thayane, Deborah Velloso, notou o sumiço da filha, que havia ido para um curso, e fez um registro de ocorrência no plantão policial. Ela ficou desaparecida por um dia.

“Fiz um boletim de ocorrência pelo site da polícia, fui até a rua dele [Gabriel] e vi minha filha no carro com ele. Chegando em casa, quando entrei, me deparei com a tatuagem com o nome dele no rosto dela e ela tentando tampar com a maquiagem”, contou a mãe na ocasião.

A jovem relatou que, quando estava sendo mantida em cárcere privado pelo ex-namorado, ele bateu nela, amarrou suas mãos e tatuou seu rosto: “Uma forma de me marcar e dizer que eu sou propriedade dele”, afirmou.

Na época do crime, haviam duas medidas protetivas, uma de 2021 e uma de 2022, que o impediam de se aproximar dela.

Relembre o caso

No dia 20 de maio de 2022, a mãe de uma jovem de 18 anos registrou um boletim de ocorrência contra o ex-namorado da filha após ela ficar desaparecida por um dia e ser encontrada com o nome dele tatuado no rosto. O caso ocorreu em Taubaté, São Paulo, e foi registrado pela Delegacia de Defesa da Mulher.

A adolescente foi localizada no dia 21 de maio. O ex-namorado, de 20 anos, acabou detido por descumprir duas medidas protetivas que o impediam de se aproximar da jovem. Ele passou por uma audiência de custódia no dia 22 de maio. A mãe da adolescente, Deborah Velloso, afirmou que os dois têm histórico de um relacionamento instável.

Conforme relatou no boletim de ocorrência, a filha teria sido agredida enquanto se debatia para evitar ser tatuada.

“Ela me disse que estava pedindo socorro quando ele estava amarrando ela. Ela me disse: ‘Mãe, ou eu parava de gritar e deixava ele fazer a tatuagem ou ele ia me matar lá dentro’”, disse Deborah.

A jovem que teve o rosto tatuado com o nome do ex-namorado relatou ter sido sequestrada e mantida em cárcere privado pelo rapaz, que não aceitou o fim do relacionamento. “Quando eu olhei, não era mais eu, não sou eu com isso aqui. Para mim, ele me matou por dentro, acabou comigo”, disse ela.