Criminosos arrombam cofre e furtam agência bancária em Brazlândia

Uma agência bancária do Banco do Brasil, em Brazlândia, foi assaltada. De acordo com a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), trata-se de delito de furto qualificado pelo arrombamento ocorrido, em tese, na madrugada do último domingo (9/2).

O crime foi descoberto apenas na manhã desta segunda-feira (10/2), quando vigilantes do banco perceberam o furto. Informações iniciais apontam que os bandidos entraram pelo telhado de uma sala vizinha à do cofre, destruíram a parede e arrombaram o cofre.

Policiais da 18ª DP e da Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Corpatri) foram ao local acompanhar a perícia e iniciar diligências para esclarecimento do fato.

Procurado pelo Metrópoles, o Banco do Brasil confirma investida criminosa contra a agência na cidade de Brazlândia, ocorrida no último fim de semana. “O Banco do Brasil não divulga valores e colabora com as autoridades policiais que investigam o crime”, comentou.