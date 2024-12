Criminosos cercam vítima e roubam moto de luxo em plena Avenida Faria Lima, em São Paulo

Um roubo a motociclista ocorreu no último domingo (22), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, localizada no Itaim Bibi, zona sul de São Paulo. A vítima, um homem de 37 anos, teve sua moto de luxo levada por três assaltantes que estavam em duas motocicletas. O crime foi registrado em vídeo, que repercutiu nesta terça-feira (24) e mostra a ação dos bandidos. De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, um dos assaltantes estava armado durante a abordagem. O caso foi formalmente registrado no 15° Distrito Policial, onde as autoridades iniciaram uma investigação para localizar os responsáveis pelo crime.

As imagens do incidente revelam que a vítima parou no sinal vermelho e foi cercada pelos criminosos. Um dos assaltantes desceu da garupa, sacou uma arma e ameaçou o motociclista, que, em um momento de desespero, abandonou sua moto e correu para a calçada. O ladrão então assumiu o controle do veículo e fugiu com os comparsas. Em seguida, um dos ladrões foge com a moto, enquanto os outros também escapam.

A gravação captou diálogos entre os ocupantes do carro de foi feita a filmagem. O filho do motorista sugere que o pai atropele os assaltantes, mas ele não reage, mas ele não obedece. A Ducati roubada, dependendo do ano de fabricação, pode custar mais de R$ 100 mil. A Polícia Civil analisa as imagens para avançar nas investigações. Publicado por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA