Criminosos invadem casa de ex-deputado e levam R$ 2 milhões em espécie

Quatro criminosos armados invadiram a casa de um médico, que já ocupou os cargos de deputado estadual e vereador, na madrugada dessa sexta-feira (17/3), renderam a família e roubaram R$ 2 milhões em espécie, no município de Serra, na Grande Vitória (ES).

No momento do assalto, a dona da casa, o marido e duas crianças – uma de seis meses e outra de 10 anos – estavam na residência. Os bandidos teriam obrigado os proprietários do imóvel a informar a localização da quantia em dinheiro, segundo a Polícia Militar (PM). As informações são do G1.

O dinheiro estava escondido em um compartimento secreto da casa, e seria resultado da venda de uma fazenda, segundo testemunhas. Joias, dinheiro de contas e o salário do médico também foram roubados.

A dona de casa contou aos policiais que os criminosos repetiam, a todo momento, que sabiam que o dinheiro estava no imóvel. A ação durou cerca de 40 minutos, porque os suspeitos reviraram a casa em busca do dinheiro, antes de encontrá-lo em um local escondido, atrás de um móvel.

De acordo com o boletim da PM, a vítima afirmou que os suspeitos aparentavam ser jovens, com idades entre 20 e 30 anos, e um deles a agrediu com chutes.

PrejuízoAlém do montante em espécie, os bandidos também levaram R$ 3 mil da bolsa da vítima que, segundo ela, seria para o pagamento das contas e R$ 11 mil do marido, que atua como médico e havia acabado de receber o salário.

Outros objetos, como joias, também foram roubados. Entre eles, um anel de rubis avaliado em cerca de R$ 2,5 mil e as alianças de casamento do casal. Os suspeitos também levaram o celular da moradora, as chaves dos veículos da família e outros itens em duas malas.