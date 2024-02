Criminosos invadem casa do líder do PT na Câmara

Reprodução

1 de 1 Líder do PT – Foto: ReproduçãoCriminosos invadiram na madrugada desta segunda-feira a casa de Zeca Dirceu, que foi líder do PT na Câmara dos Deputados ao longo de 2023. O parlamentar afirmou que a sua mãe, Clara Becker, de 83 anos, estava na residência na hora em que os assaltantes chegaram.

”Ladrões invadiram nesta madrugada minha casa em Cruzeiro do Oeste [no Paraná], onde moro com a minha mãe, Clara Becker. Foram agressivos e levaram pertences dela. Felizmente, apesar do susto com a violência do assalto, ela está bem”, contou Zeca Dirceu em uma rede social.

“Agradeço a todas as manifestações de carinho, de cuidado, de apoio à Dona Clara e a nossa família”, completou o petista. Em 2024, Zeca Dirceu, que é filho de José Dirceu, passou a liderança do partido na Câmara para Odair Cunha (MG).

