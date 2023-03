Criminosos invadem hotel de luxo em SP e roubam carros de hóspedes

Criminosos invadiram um hotel de luxo no bairro Cidade Monções, na zona sul de São Paulo, na noite desta segunda-feira, 20. Um homem de 30 anos, que era procurado pela Justiça, foi preso pela Polícia Militar (PM), suspeito de participar do crime. Segundo o boletim de ocorrência, os policiais se deslocaram ao endereço do hotel e uma manobrista, de 20 anos, passou a localização do seu celular que havia sido roubado pelos criminosos. De acordo com o B.O, o funcionário relatou aos policiais que quatro homens chegaram no local a bordo de um Corolla preto e abordaram as pessoas que estavam presentes. Um deles estava armado. Três automóveis de alto padrão foram roubados, além da chave de uma motocicleta, celular e uma carteira de uma das vítimas. Os policiais conseguiram localizar o suspeito em um bar no Campo Limpo. Com ele, foram apreendidos uma bolsa com três celulares, a chave da moto e de um dos veículos roubados. Os agentes conseguiram localizar dois carros. Um deles estava no Jardim São Luís. Ainda segundo o B.O, o suspeito ainda passou um nome falto aos policiais que identificaram que o homem possuía um mandato de recaptura em aberto. Um das vítimas reconheceu o suspeito como sendo um dos assaltantes. Ele permaneceu detido à disposição da Justiça. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), exames periciais foram solicitados exames periciais ao Instituto de Criminalística (IC) e ao Instituto Médico Legal (IML). O caso foi registrado como roubo de veículo, falsa identidade, localização e apreensão de veículo e captura de procurado e é investigado pelo 89º Distrito Policial (Jardim Taboão). A polícia tenta localizar um carro e mais três suspeitos de participarem do crime.

