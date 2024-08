Criminosos usam morte de Silvio Santos para aplicar golpes no WhatsApp

Em meio ao luto da família Abravanel e da comoção nacional pela morte de Silvio Santos, aos 93 anos, criminosos estão se aproveitando para aplicar golpes no WhatsApp, passando-se por pessoas da família do apresentador.

Em uma das mensagens, o golpista diz ser a apresentadora Patrícia Abravanel e pede dinheiro para pagar o velório e o enterro do pai.

“Oi, boa noite. Aqui é a Patrícia Abravanel. Meu pai morreu e não tivemos acesso à herança dele ainda, e precisamos de dinheiro para o velório e enterro. Se puder estar ajudando, vou mandar minha chave pix”, diz o texto.

O caso foi denunciado nas redes sociais, neste sábado (17/8) e virou motivo de alerta. A família de Silvio Santos optou por não se pronunciar publicamente neste dia – apenas por meio de nota – para atender a um pedido feito pelo comunicador em vida.

Morte de Silvio Santos Silvio Santos morreu na madrugada deste sábado, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Ele estava internado desde o dia 1º de agosto e tentava se recuperar de uma broncopneumonia, contraída após infecção por influenza H1N1.

Antes de morrer, Silvio disse à família que gostaria de ter um enterro discreto, sem grandes homenagens ou presença de público. Conforme o boletim médico, a morte foi registrada por volta das 4h50.

Em homenagem ao maior apresentador da história da TV brasileira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) decretou luto oficial de três dias. O mesmo foi feito pelos presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).