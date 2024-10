Criptomoedas: bitcoin cai e corrige ganhos recentes após se aproximar de máxima histórica

O bitcoin corrigia ganhos nesta quarta-feira, depois de saltar quase 10% no início da semana e reduzir sua distância para a máxima histórica. A criptomoeda, contudo, seguia acima dos US$ 70 mil.

Nesta quarta-feira, o bitcoin recuava 1,27% nas últimas 24 horas até 16h20, a US$ 71.915,79, segundo a Binance. Na máxima em 24 horas, a criptomoeda tocou os US$ 72.978,00.

O ethereum, por sua vez, tinha ganhos de 0,55%, a US$ 2.659,70 no mesmo intervalo, mostrando um pouco mais de resiliência após mostrar desempenho bem pior que o par nas últimas semanas.

Depois de quase renovar sua máxima histórica em dólares (atualmente de US$ 73.750,00) e atingir uma nova máxima em euros (67,987 euros, segundo dados do Trading View) e em reais (R$ 421.149,00, segundo dados da Ripio), o bitcoin passou a devolver parte dos ganhos recentes hoje.

Segundo a equipe da CoinDesk, o movimento de embolso de lucros é natural na medida em que a criptomoeda se aproxima de um novo recorde histórico. Nessa linha, notam que o governo do Butão, que possui cerca de US$ 900 milhões investidos no ativo, depositou uma parcela das moedas em uma corretora, indicando possível venda.

Analistas da Presto notam que o fluxo para ETFs de bitcoin à vista segue forte. “Com base em tendências históricas, sentimento e outros indicadores, os aportes de ontem podem ter variado entre US$ 600 milhões e US$ 800 milhões, entre os mais elevados dos últimos seis meses. E esse número pode ser superado com a eleição chegando, especialmente se o mercado se inclinar mais para uma vitória de Donald Trump.”

