Criptomoedas: bitcoin fica de lado com Fed e expectativa por sinais de Powell

O bitcoin oscilava perto da estabilidade no fim de tarde desta quarta-feira, 29, após o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) anunciar manutenção dos juros nos EUA, como era amplamente esperado pelo mercado, e na expectativa por falas do presidente da instituição, Jerome Powell, que possam indicar o rumo da política monetária no país nos próximos meses.

Por volta das 16h30 (de Brasília), o bitcoin avançava 0,08%, a US$ 102.262,89, segundo a Binance. Já o ethereum tinha queda de 1,76%, a US$ 3.085,38.

Os juros impactam diretamente as criptomoedas, com taxas mais altas pressionando os preços para baixo. Se Powell sinalizar que os juros permanecerão elevados por grande parte do ano, as criptos podem aprofundar as perdas, já que investidores tendem a buscar ativos mais seguros, como títulos, que oferecem retornos mais estáveis.

A Santiment avalia que janeiro tem sido “um mês de grandes oscilações”. O forte apoio de Donald Trump às criptomoedas, com promessas de tornar os Estados Unidos em uma referência em tecnologia blockchain, além de planos de estabelecer uma reserva nacional em bitcoin, já haviam aumentado a confiança no setor de cripto, de acordo com a plataforma de inteligência de criptoativos. “Acredita-se amplamente que a maioria das altas registradas desde 5 de novembro se deve à eleição oficial de Trump.”

Investidores também aguardam progresso na reserva estratégia de criptomoedas prometida por Trump durante sua campanha presidencial. A medida, no entanto, ainda não fui cumprida pelo republicano.

Mais cedo, a Coinbase anunciou a inclusão de quatro novos membros em seu conselho global, desde o ex-presidente do Fed de Nova York, Bill Dudley, ao co-coordenador da campanha de reeleição de Trump em 2024, Chris LaCivita, e à ex-senadora americana Kyrsten Sinema. O objetivo da empresa com os novos líderes, de acordo com comunicado divulgado pela companhia, é defender o setor de criptomoedas “em todos os níveis”.

