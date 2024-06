Crise de opioides nos EUA deriva de vários fatores, diz especialista

Para o professor da UFF Thiago Rodrigues, incentivo de farmacêuticas para aumentar prescrições influenciou epidemia

A crise de opioides nos Estados Unidos, um problema de saúde pública que atinge grande parte da sociedade norte-americana, se estende desde a década de 1950, tendo sido agravada a partir dos anos 1990. O cenário derivado do uso excessivo de opioides, incluindo medicamentos prescritos e drogas ilícitas como a heroína e o fentanil, é resultado de uma série de fatores interligados.

Um levantamento divulgado pelo American Journal of Public Health mostra que mais de 4 a cada 10 norte-americanos conhecem pessoalmente alguém que tenha morrido por overdose. No total, mais de 100 mil pessoas nos EUA morrem por ano por causa do uso excessivo de drogas. Segundo o CDC (Centros de Controle e Prevenção de Doenças, na sigla em inglês), mais de 75% das mortes por overdose no país em 2022 envolveu algum tipo de opioide.

Apesar de ter havido uma redução no número de mortes por overdose nos EUA em 2023, depois de altas anuais desde 2018, a questão de saúde foi impulsionada na década de 1990, em especial devido a incentivos da própria indústria farmacêutica para aumentar a prescrição de opioides para tratamento analgésico. Os ativos agem como inibidores de dor e sedativos potentes, que podem ser até 100 vezes mais fortes que a morfina, como é o caso do fentanil.

Segundo Thiago Rodrigues, professor do Inest (Instituto de Estudos Estratégicos) na UFF (Universidade federal Fluminense), o marketing para promover o uso de opioides também influenciou para o aumento do consumo.

“Toda a indústria fez campanhas agressivas, premiando os médicos de várias maneiras indiretamente, com presentes, viagens, convites remunerados de palestras, para que eles aceitassem entrar nessa perspectiva de receitar os opioides para combate da dor”, disse ao Poder360.

Em fevereiro, a empresa de publicidade Publicis Health concordou em pagar US$ 350 milhões (cerca de R$ 1,72 bilhão, na cotação atual) aos 50 Estados norte-americanos e a Washington D.C. em resposta a acusações de procuradores-gerais estaduais de que ela teria impulsionado a crise de opioides nos EUA.

Segundo a Procuradoria Geral de Nova York, a companhia desenvolveu estratégias de marketing para auxiliar a farmacêutica Purdue Pharma a incentivar a prescrição e as vendas de opioides, como oxicodona, buprenorfina e hidrocodona de 2010 a 2019.

“Durante uma década, a Publicis ajudou os fabricantes de opioides como a Purdue Pharma a convencer os médicos a receitarem opioides em excesso, alimentando diretamente a crise dessas drogas e causando a devastação de comunidades em todo país”, afirmou a procuradora-geral de NY, Letitia James.

MERCADO ILEGAL Outro vetor da crise de opioides nos EUA é o comércio ilegal de drogas, majoritariamente fomentado pelo tráfico, seja para consumo recreativo, seja para suprir a dependência de um ativo inicialmente usado para tratamento médico.

Em abril, o Comitê Seleto da Câmara dos EUA afirmou que a China incentiva o comércio de fentanil por meio de reduções de impostos e subsídios à fabricação e exportação da substância.

Para Rodrigues, a narrativa de que a China promove a produção de fentanil para prejudicar a saúde dos Estados Unidos é “um discurso bastante duvidoso”. Segundo ele, a ideia de que o país asiático tenta interferir na saúde norte-americana vem desde a década de 1950, quando a Casa Branca afirmava que a China teria uma política de produzir heroína para contaminar os Estados Unidos. No entanto, de acordo com o professor, nunca houve provas.

“Agora [o discurso] é muito parecido dentro dessa lógica de guerra comercial, de encontrar inimigos sempre externos, dizer que o governo da China promoveu ou faz vistas grossas à produção de fentanil”, afirmou.

“O que existe é um mercado muito potente nos Estados Unidos criado pela indústria farmacêutica dos próprios Estados Unidos e é suprido ilegalmente por organizações criminosas do mundo inteiro que estejam interessadas no mercado americano”, disse Tiago Rodrigues.

Sobre o mercado ilegal de opioides, o professor da UFF cita o México como um dos principais produtores e fornecedores da droga nos EUA. “Se nos anos 1990 e 2000 a indústria aproveitou uma oportunidade de negócio, na sequência, os narcotraficantes mexicanos também aproveitaram uma oportunidade de negócios, porque a lógica da indústria farmacêutica é muito parecida com a lógica do narcotráfico, ou seja, uma lógica de lucratividade capitalista”, afirmou.

MITIGAÇÃO DA EPIDEMIA Em resposta à crise que se estende há décadas, cerca de 40 Estados norte-americanos começaram a adotar abordagens diferentes para lidar com a situação, como tratar o dependente químico como alguém que necessita de cuidados em vez de um criminoso.

Segundo Rodrigues, a medida padrão comumente tomada por líderes norte-americanos é de repressão aos produtores bem como aos consumidores. Ou seja, criminalizar tanto os traficantes quanto os usuários.

“Diante da total ineficiência desse mecanismo para conter o uso indevido de drogas, alguns Estados têm mudado isso: tanto legalizado substâncias, como é o caso da cannabis, em que mais de metade dos 50 Estados já legalizaram e agora cerca de 40 Estados têm tomado também uma iniciativa específica sobre a crise dos opioides que é de tratar o usuário é como uma pessoa que demanda serviços de saúde”, afirmou o professor.

Rodrigues citou o exemplo do Kansas, que discute a assistência por meio do 911 –número emergencial dos EUA– para pessoas que estejam passando por uma overdose.

“O que esses Estados estão procurando fazer é alterar a lógica repressiva para o usuário, tratá-lo como uma pessoa que demanda cuidados e não um criminoso que precisa ser reprimido, porque, obviamente uma abordagem repressiva faz com que as pessoas em situação de uso abusivo não procurem os serviços de saúde”, afirmou.