Crise financeira do Lyon pode impactar o Botafogo; veja as possíveis negociações de jogadores

A situação financeira do Lyon, que enfrenta um déficit de 100 milhões de euros, pode ter repercussões diretas no Botafogo. O clube francês está impedido de realizar novas contratações, e John Textor, à frente da holding Eagle Football, se comprometeu a buscar formas de gerar receitas para evitar o rebaixamento. No último ano, a Eagle registrou um débito de 25,7 milhões de euros e acumula uma dívida que se aproxima de 500 milhões de euros. A venda de atletas é uma das estratégias iniciais para contornar essa crise. Textor destacou a necessidade de o Botafogo colaborar com o Lyon, especialmente em relação à negociação de jogadores. O clube carioca já investiu em contratações significativas, como Thiago Almada e Luiz Henrique, que podem ser alvos de venda para o Lyon.

Almada, em particular, tem grandes chances de ser negociado em janeiro, enquanto o futuro de Luiz Henrique permanece incerto. Desde que adquiriu a SAF em 2022, Textor já transferiu alguns atletas para o Lyon, mas essas transações não resultaram em receitas significativas. A boa fase do Botafogo no campeonato tem valorizado seu elenco, com Luiz Henrique sendo considerado um dos jogadores mais valiosos da América do Sul. Igor Jesus também tem atraído a atenção de clubes europeus, mas Textor não planeja liberá-lo neste momento. O CEO do Botafogo, Thairo Arruda, manifestou otimismo em relação à superação da crise financeira e ao êxito da rede de clubes sob a gestão da Eagle Football.

