Crise na AD Curitiba aumenta e fiéis pedem renúncia do presidente

A crise na AD Curitiba chegou ao seu ponto máximo, a ponto de fiéis exigirem a renúncia do seu presidente, o pastor Wagner Gabi. O pedido já foi protocolado após obter 215 assinaturas, mais que o suficiente segundo o estatuto da denominação que exige 200 assinaturas para ser pautado. De acordo com youtuber Zion do canal Fala Zion, a iniciativa foi de um presbítero da AD Curitiba, que entrou com o pedido na Justiça. A Assembleia Geral está prevista para o fim de janeiro, e a notificação requer que seja colocada em pauta a destituição do cargo do pastor presidente e de seu vice, com a nomeação de um interventor até a nova eleição para a constituição de um novo presidente. A AD Curitiba está enfrentando uma série de problemas relacionados ao seu líder, Wagner Gabi, com a falta de transparência e irresponsabilidade administrativa. O pastor presidente é acusado de comprar bens com valores milionários enquanto deixa as congregações caírem aos pedaços, além de omitir a real situação financeira da instituição religiosa.

