Crise no PL: Marineth Boina e Heli Sandro Ridossan anunciam desistência e acusam diretório Municipal por má conduta e corrupção

Numa movimentação que abala as estruturas políticas locais, os pré-candidatos do Partido Liberal (PL) Marineth Boina e Heli Sandro Ridossan anunciaram suas desistências na disputa eleitoral. Em uma decisão surpreendente, ambos revelaram graves acusações contra o diretório municipal do partido, denunciando práticas antiéticas e até suspeitas de corrupção.

Segundo Marineth Boina, o ambiente interno do partido tornou-se insustentável, com violações claras do Código de Ética do PL. “Não posso compactuar com atitudes que desrespeitam os princípios que norteiam nossa atuação política. A direção municipal perdeu a credibilidade, e não posso seguir adiante em uma estrutura comprometida pela falta de ética”, declarou Boina em nota.

Helio Sandro Ridossan, por sua vez, foi ainda mais incisivo em suas críticas, apontando que a gestão atual do partido teria facilitado práticas irregulares. “Há indícios claros de que decisões importantes foram manipuladas em benefício de certos interesses, comprometendo a lisura do processo eleitoral. Podemos citar que o prefeito e seu pré-candidato, gravaram um vídeo, minutos depois o presidente municipal do PL, publicou a resposta, demonstrando que tudo estava sendo elaborado sem conhecimentos dos pré-candidatos filiados ao PL. Não posso ser conivente com uma gestão que trai os princípios do partido. Nesse ambiente tornou-se inviável para qualquer candidato que valorize a transparência”, afirmou Ridossan.

As acusações levantadas pelos dois ex-pré-candidatos trazem à tona suspeitas de facilitação de irregularidades ou até mesmo de corrupção dentro do diretório municipal, levantando questionamentos sobre a integridade da gestão atual. A gravidade das denúncias exige uma resposta imediata e transparente dos representantes locais do PL, que agora enfrentam uma crise de credibilidade sem precedentes.

Em tempos onde a confiança nas instituições políticas está em xeque, os relatos de Marineth Boina e Heli Sandro Ridossan reforçam a necessidade de um debate profundo sobre ética e integridade na política. O futuro do PL no município depende da capacidade do partido em lidar com essas acusações e restaurar a confiança de seus membros e eleitores.