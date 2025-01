Crise Salarial: Trabalhadores da CS Construtora interrompem atividades em Itamaraju e região

Uma grave paralisação envolvendo cerca de 150 funcionários da CS Construtora e Empreendimentos LTDA, prestadora de serviços da Embasa, impacta diretamente os serviços de abastecimento de água e saneamento em cinco cidades do extremo sul da Bahia. A decisão dos trabalhadores de interromper as atividades ocorreu diante do atraso no pagamento de salários, comprometendo serviços essenciais em municípios como Itamaraju, Prado, Eunápolis, Porto Seguro e Belmonte.

Em Itamaraju, 50 profissionais, incluindo leitores de hidrômetros, assistentes administrativos e agentes de almoxarifado, relataram suas dificuldades ao Sindicato dos Trabalhadores na Indústria e Construção Civil do Extremo Sul da Bahia, que busca uma solução com a empresa responsável.

O Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente no Estado da Bahia (SINDAE) manifestou apoio à mobilização, ressaltando que “dignidade e respeito são direitos inegociáveis”.

Enquanto a CS Construtora enfrenta críticas pela situação, a Embasa afirma que está acompanhando o caso de perto e tomará medidas para garantir a continuidade dos serviços essenciais à população.

A paralisação coloca em evidência a precariedade enfrentada pelos terceirizados e a necessidade de respostas imediatas para evitar o colapso nos serviços públicos.

