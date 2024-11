Cristiano Ronaldo chega a 910 gols na carreira, Portugal goleia a Polônia e avança na Liga das Nações

Portugal recebeu a Polônia no estádio do Dragão, no Porto, nesta sexta-feira (15) e goleou o adversário por 5 a 1, assegurando a classificação para as quartas de final da Liga das Nações e garantindo a primeira posição do Grupo 1 da competição. Com o resultado, os portugueses chegaram a 13 pontos, deixando a Croácia, derrotada pela Escócia por 1 a 0, com sete, também classificada. Poloneses e escoceses somam quatro cada um. Apesar de jogar em casa, os portugueses e praticamente não chegaram à meta do goleiro Bulka no primeiro tempo. Já a seleção visitante, mesmo sem contar com o poder de fogo de Lewandowski, lesionado, teve mais volume de jogo, criou boas oportunidades e por muito pouco não foi ao vestiário em vantagem.

WhatsApp

Se Portugal tinha os meias Bernardo Silva e Bruno Fernandes apagados e mal conseguia se aproximar da área polonesa, a equipe do técnico Michal Probierz se mostrou organizada defensivamente e ficou perto de abrir o placar com Bereszynski, que tocou na saída do goleiro Diogo Costa, antes do corte providencial de Nuno Mendes, aos 27 minutos, e em tiro de longe de Piatek, aos 37, que saiu rente à trave direita. Diogo Costa ainda salvou os anfitriões em cruzamento desviado em Dalot, aos 42, no qual a bola encontrou seu canto direito.

Pouco acionado, Cristiano Ronaldo até se movimentava pelos lados do campo e abria espaços para Rafael Leão jogar por dentro, mas teve apenas uma chance de marcar, já aos 45 minutos, após Rafael Leão ajeitar de cabeça, mas foi travado na hora do chute e mandou a bola por cima do travessão. A entrada de Vitinha na vaga de João Neves, no intervalo, mudou os rumos da partida. Portugal voltou mais ligado no segundo tempo e passou a frequentar o seu campo de ataque.

Confiantes após uma boa apresentação no primeiro tempo, os poloneses subiram a marcação e tentaram agredir mais em busca do gol, mas acabaram castigados. A goleada portuguesa começou a se desenhar somente aos 13 minutos, quando Rafael Leão puxou o contra-ataque pelo meio, abriu para Nuno Mendes na esquerda e correu para escorar o cruzamento no meio da área, cabeceando a bola no contrapé de Bulka: 1 a 0. A equipe da casa ganhou confiança e passou a tomar conta da partida.

Aos 25, Cristiano Ronaldo cobrou penalidade no meio do gol e ampliou. Aos 34, Bruno Fernandes finalizou forte, da entrada da área, e anotou o terceiro. Com amplo domínio, a seleção do técnico Martínez chegou ao quarto tento três minutos depois, em tiro de Pedro Neto, após passe de Cristiano Ronaldo. O camisa 7 aproveitou um cruzamento de Vitinha e voltou a estufar a rede, aos 41 minutos, com um belo voleio. No final, a Polônia fez seu gol de honra com Markzuk, em chute de fora da área, mas foi insuficiente para tirar o gosto amargo da derrota e da eliminação em solo português.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Portugal (@portugal)

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Matheus Lopes