Cristiano Ronaldo fala sobre futuro: “Fora do futebol”

Aos 39 anos e em fim de carrreira, Cristiano Ronaldo revelou que seus planos para o futuro podem estar muito longe do futebol. Em entrevista ao canal NOW, CR7 comentou sobre a aposentadoria e um possível cargo de treinador após fim do clico como jogador.

“Na minha mente, neste momento, não passa a ideia de ser treinador de nenhuma equipe. Não vejo o meu futuro passando por aí. Me vejo fazendo outras coisas, fora do futebol, mas o futuro só Deus sabe”, disse Cristiano Ronaldo.

Recentemente, na quarta-feira (21/8), Cristiano criou um canal no Youtube (UR – Cristiano Ronaldo), onde já tem mais de 46 milhões de inscritos e 21 vídeos postados.

O jogador também falou sobre preparação para os jogos contra Croácia e Escocia, pela Liga das Nações. “Neste momento, o que quero é poder ajudar a Seleção. Tenho um orgulho imenso em representar as nossas cores, é um sonho. Por isso, quando deixar a Seleção não vou avisar a ninguém antes. Será uma decisão muito espontânea da minha parte, mas muito pensada também”, revelou.