Cristiano Ronaldo pode considerar clubes brasileiros em 2025

Cristiano Ronaldo, prestes a completar 40 anos em fevereiro, está considerando novos desafios em sua carreira. De acordo com informações do jornal espanhol Marca, o atacante pode assinar um pré-contrato com um novo clube a partir de 2025. Atualmente, ele defende as cores do Al-Nassr, na Arábia Saudita, onde já conquistou a Copa dos Campeões Árabes em 2023, mas ainda almeja mais títulos. No Campeonato Saudita, o Al-Nassr se encontra na quarta colocação, com uma diferença de 13 pontos em relação ao líder Al-Ittihad. Apesar de seu sucesso no país, Ronaldo continua em busca de novas conquistas que possam enriquecer ainda mais sua carreira.

Há dois anos, o Corinthians tentou sua contratação, mas o jogador decidiu se transferir para o futebol saudita, onde recebe cerca de 200 milhões de euros anualmente. A possibilidade de Cristiano Ronaldo atuar no Brasil gerou grande expectativa entre os torcedores. Nas redes sociais, fãs de clubes como Palmeiras e Corinthians manifestaram seu entusiasmo e desejo de vê-lo jogando em solo brasileiro. Com a janela de transferências se aproximando, a especulação sobre o futuro de Ronaldo tende a aumentar. A expectativa é que, caso decida deixar o Al-Nassr, o jogador possa considerar propostas de clubes brasileiros.

