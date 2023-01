Cristiano Ronaldo revela propostas do Brasil: ‘Sou único’

Cristiano Ronaldo foi apresentado nesta terça-feira (3) como reforço do Al-Nassr, da Arábia Saudita, em um megaevento no estádio Mrsool Park, em Riad. Antes de ir ao centro do gramado e fazer a festa dos torcedores presentes nas arquibancadas, o craque português de 37 anos respondeu a algumas perguntas na sala de imprensa.

O craque falou sobre ofertas recebidas de clubes de grandes centros do futebol, como o Brasil, rebateu críticas e disse pretender “mudar a visão do mundo” sobre a Arábia Saudita.

Ao ser questionado sobre a decisão de jogar no Al-Nassr, o atacante, que estava no Manchester United até antes do início da Copa do Mundo, afirmou que está orgulhoso da escolha, pois buscava um “novo desafio” após “vencer tudo e jogar nos clubes mais importantes da Europa”.

“Estou grato ao Al-Nassr por me dar essa oportunidade de desenvolver o futebol para uma geração de crianças, de mulheres”, afirmou, antes de revelar ter recebido diversas propostas de clubes do mundo inteiro.

“Para mim é uma grande oportunidade, não apenas no futebol mas para mudar a mentalidade de uma nova geração. Ninguém sabe, mas eu posso dizer agora que eu tive muitas ofertas. Clubes da Europa, Brasil, Austrália, Estados Unidos, Portugal, tentaram me contratar, mas dei minha palavra a este clube. Eu sei o que eu quero e sei o que não quero”.

O astro do futebol também rebateu as críticas que recebeu por ter escolhido jogar na Arábia Saudita. Muito havia se especulado que ele queria deixar o Manchester United para jogar em um time que disputava a Liga dos Campeões nesta temporada, por isso foi uma surpresa quando confirmada a ida ao Al-Nassr.

“Para mim, não é um problema para minha carreira vir para cá. Eu não estou preocupado com o que as pessoas falam. Para mim, é uma honra estar aqui. Sei que a liga é competitiva, vi muitos jogos, e o que eu quero é jogar”, disse.

“Eu sou um jogador único, é ótimo estar aqui. Bati um monte de recordes lá e quero bater um monte de recordes aqui. Vim aqui jogar, vencer e aproveitar para ser parte do sucesso do país”, completou.

Ronaldo citou a Copa do Mundo para justificar o quanto o futebol está nivelado hoje, lembrando de boas campanhas de seleções menos badaladas, como Coreia do Sul e o histórico Marrocos, para defender a qualidade técnica do futebol saudita. Também disse que se sentiu motivado a apoiar o futebol feminino, modalidade à qual Al-Nassr também se dedica, e a mudar a imagem internacional da Arábia Saudita.

“Muitas pessoas falam e dão opiniões, mas não sabem anda sobre futebol. O futebol nos últimos está diferente, os times estão mais preparados”, afirmou.

“Quero ajudar a desenvolver pontos importantes. Muitas pessoas não sabem, mas o Al-Nasr também se dedica ao futebol feminino, e eu quero dar uma visão diferente sobre o país, o futebol, uma perspectiva geral sobre tudo”, concluiu.