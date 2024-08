Cristo Redentor homenageia Silvio Santos e reproduz até o icônico microfone

O Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, foi iluminado na noite deste domingo (18) em uma homenagem singular ao apresentador Silvio Santos, que morreu ontem aos 93 anos. A tradicional estátua foi projetada como se estivesse “vestida” como o icônico comunicador, incluindo a representação de seu característico microfone. De acordo com os administradores do Santuário, a iniciativa foi uma forma de agradecer a Silvio pelas décadas em que ele alegrou as famílias brasileiras por meio de sua atuação na televisão. Em São Paulo, a sede da prefeitura também prestou homenagem ao apresentador. Projeções de fotos de Silvio Santos foram exibidas no Edifício Matarazzo, no centro da cidade, marcando a despedida de um dos maiores ícones da cultura brasileira. A administração municipal decretou luto oficial por sete dias, em sinal de profundo pesar.

Nascido Senor Abravanel, filho de imigrantes judeus sefarditas, Silvio construiu uma carreira extraordinária na comunicação, sendo o fundador do SBT em 1981. Ao longo de mais de seis décadas, tornou-se uma referência no entretenimento, conhecido por suas frases marcantes e seu carisma. Era pai de seis filhas, avô de 14 netos e bisavô de quatro. Ele deixa sua esposa, Íris Abravanel, e suas filhas Patrícia, Rebeca, Silvia, Cintia, Daniela e Renata. Anteriormente, foi casado com Maria Aparecida Vieira Abravanel, mãe de sua filha mais velha, Cintia, e também adotou Silvia, a segunda filha.

Felipe Cerqueira

*Reportagem produzida com auxílio de IA