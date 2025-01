Crítico do apoio militar à Ucrânia, Zoran Milanovic é reeleito presidente da Croácia com larga vantagem

O presidente da Croácia, Zoran Milanovic, foi reeleito no segundo turno das eleições presidenciais realizadas no domingo (12), consolidando sua liderança com 74,58% dos votos válidos. Seu adversário, Dragan Primorac, candidato conservador do partido União Democrática Croata (HDZ), obteve 25,42%. Essa margem expressiva representa a maior diferença em uma eleição presidencial desde a independência do país em 1991.

Com uma participação eleitoral de 44,15%, a vitória do Milanovic, de 58 anos, marca um revés significativo para o HDZ, partido do primeiro-ministro Andrej Plenković. O socialista, que assumiu a presidência em 2020 com o apoio dos sociais-democratas, reforçou seu papel como crítico feroz do partido rival, da Otan e da União Europeia. Durante sua campanha, Milanovic destacou escândalos de corrupção associados ao HDZ e criticou o apoio militar ocidental à Ucrânia, defendendo que a Croácia deve evitar envolvimento em disputas internacionais, mesmo como membro da UE e da aliança ocidental. Apesar dessas posições, ele condena a invasão russa à Ucrânia.

Zoran Milanovic tem sido frequentemente comparado ao presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, devido ao seu estilo direto e polêmico de comunicação, bem como à postura crítica em relação a instituições internacionais e aliados tradicionais. Apesar de se posicionar como um líder de esquerda, suas declarações contundentes e o uso de retórica populista o aproximam do perfil trumpista, especialmente por desafiar o status quo e atrair eleitores de diferentes espectros políticos. Já Dragan Primorac, de perfil técnico e distante da política desde 2009, baseou sua campanha nos valores conservadores de união e patriotismo, mas enfrentou dificuldades para ampliar sua base de apoio.

Milanovic terá agora mais cinco anos para consolidar suas políticas em um contexto de desafios como alta inflação, escassez de mão de obra e corrupção. Embora a presidência na Croácia tenha caráter mais simbólico, o chefe de Estado é responsável por comandar as forças armadas e representar o país no cenário internacional.

Publicada por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA