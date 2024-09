Nesta terça-feira (10), o caos tomou conta da saúde pública de Itamaraju, levantando sérias dúvidas sobre o comprometimento da atual gestão municipal com o bem-estar da população. Uma paciente denunciou a falta de profissionalismo no atendimento ao relatar que teve sua perna suturada de forma inadequada, expondo erros graves no processo de atendimento médico.

Um retrato cruel da ineficiência crônica da saúde pública de Itamaraju. O que poderia ter sido mais um dia normal no hospital municipal virou um símbolo de indignação e impotência. Onde uma simples sutura, deixou não só a dor física, mas a marca de uma ferida ainda mais profunda: a falta de profissionalismo e compromisso da gestão municipal.

Sem o mínimo de respeito, o procedimento foi feito às pressas, com técnica questionável e sem os cuidados básicos que qualquer cidadão merece. Não foi apenas a pele que foi costurada de maneira insensível; foi o sonho de um atendimento digno que ali se rasgou de vez.

E o questionamento permanece no ar, cortante como a lâmina que deveria curar: onde está o gerenciamento da saúde municipal?

A falha é um desleixo proposital ou fruto de uma incompetência generalizada que tem corroído o sistema de saúde de Itamaraju?

A resposta parece escapar pelos corredores abandonados dos postos de saúde, enquanto pacientes e famílias assistem ao drama de uma cidade sem liderança.

O caos não é um acidente. Ele é o produto de uma gestão que vira as costas para a população, que trata a saúde como mero detalhe. Isso fica impresso no sorriso do SECRETÁRIO ETERNO FORASTEIRO (que veio do sudeste da Bahia e continua convivendo em festinhas ou dentro do escritório), presente somente nas redes sociais, ou da necessidade de comandados em obrigar colaboradores a ficaram nas redes sociais comentando as postagens ou atos políticos.

E o que dizer da falta de investimentos, da escassez de médicos, das estruturas decadentes?

O retrato é de abandono, e as perguntas permanecem sem respostas. Até quando a população de Itamaraju vai suportar carregar esse fardo?

As denúncias do portal de notícias, tem forçado o do SECRETÁRIO FORASTEIRO, tomar decisões até mesmo contra seus coladores.