Crueldade: mãe não procura hospital e deixa filho à beira da morte

Uma moradora de Águas Lindas de Goiás (GO) foi presa em flagrante pelo crime de tentativa de homicídio contra o filho de um mês de idade. A criança (foto em destaque) foi encaminhada a um hospital municipal da região com quadro severo de desnutrição.

A prisão ocorreu no dia 19 de setembro e veio a público nesta quarta-feira (9/10). De acordo com a Polícia Civil de Goiás (PCGO), a mãe informou que a criança havia pegado uma gripe e parado de mamar com a frequência necessária. De acordo com as investigações, ela não tomou providências, e o bebê só foi levado ao hospital após uma agente de saúde ir até a casa dela.

O pai da criança é um homem de 37 anos que faz visitas apenas de vez em quando, segundo depoimento da mulher. Segundo a PCGO, o bebê segue internado e está sob a guarda dele e da mãe do homem. Não há detalhes quanto ao estado de saúde.

“Estamos fazendo algumas diligências para apurar de maneira mais fidedigna o que aconteceu”, afirmou a delegada-chefe da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Águas Lindas, Tamires Teixeira.

“É algo realmente horrível. Chocou a nossa equipe, que já é acostumada a lidar com situações trágicas. Entendemos que é o caso, sim, de tentativa de homicídio na modalidade de dolo por omissão, já que ela é a mãe da criança e tem o dever legal de cuidá-la”, diz a delegada.

Ainda de acordo com a PCGO, a avó paterna do bebê, que é conhecida na região, “nada tem a ver com essa situação”. “É importante que a população saiba disso”, pontua a delegada-chefe.

Mulher perdeu guarda de outra filha

A coluna Na Mira apurou que a mulher chegou a ser presa por maus-tratos contra outra filha e perdeu a guarda da garota. “A menina também estava em estado deplorável”, informou a delegada Tamires Teixeira ao Metrópoles.

O Conselho Tutelar de Águas Lindas está acompanhando de perto o caso. As investigações seguem.