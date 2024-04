Cruz das Almas: Oposição se une em torno da pré-candidatura do ex-prefeito Orlandinho

Foto: Divulgação

Encontro define pré-candidatura do ex-prefeito de Cruz das Almas Orlandinho (PT) 12 de abril de 2024 | 18:16

Nesta sexta-feira, 12, o vice-prefeito de Cruz das Almas (PP), André Eloy, e o ex-vice Max Passos (PP) decidiram retirar suas pré-candidaturas em favor da unidade da oposição. Eles anunciaram apoio ao pré-candidato Orlandinho (PT).

Na ocasião, Orlandinho destacou sua experiência como prefeito em três mandatos e a importância do “diálogo e da construção de uma pré-candidatura alinhada com o projeto nacional do presidente Lula (PT) e dos demais partidos da base do governador Jerônimo Rodrigues (PT)”.

O vice-prefeito André Eloy (PP) afirmou que se une ao grupo político devido às “propostas claras e o planejamento para resgatar a política e a administração da cidade”.

Max Passos, ex-vice-prefeito e representante do PP, assegurou que Orlandinho possui “as melhores condições garantir a vitória da oposição”.

O encontro contou com as presenças dos presidentes do PT, PP, PSD, PSB, Partido Verde, PCdoB, Rede e PMB.

