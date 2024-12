Cruzeiro contrata atacante Yannick Bolasie e fica perto de Fagner, do Corinthians

O Cruzeiro anunciou oficialmente a contratação do atacante Yannick Bolasie, que jogou o Brasileirão 2024 pelo Criciúma. O jogador congolês, de 35 anos, chega ao time mineiro sem custos, uma vez que estava livre após o rebaixamento do Tigre para a segunda divisão. Bolasie firmou um contrato até o final de 2025, tornando-se o quarto reforço da equipe para a próxima temporada. Além disso, a Raposa se aproximou da contratação do lateral-direito Fagner, do Corinthians, por empréstimo.

Durante sua passagem pelo Criciúma, Bolasie se destacou no Campeonato Brasileiro, onde participou de 36 partidas, marcando oito gols e contribuindo com quatro assistências. Sua experiência no futebol internacional inclui passagens por clubes renomados da Inglaterra, Bélgica e Turquia. O atacante havia chamado a atenção de outros clubes, como Grêmio e Fluminense, que também estavam interessados em sua contratação. No entanto, foi o Cruzeiro que conseguiu garantir a assinatura do jogador, após a aprovação do técnico Fernando Diniz, que vê em Bolasie uma peça importante para o time.

WhatsApp

Já Fagner chega em baixa, após ter virado reserva do Corinthians na temporada. No entanto, sua saída do clube paulista surpreendeu a torcida, pois ele recentemente renovou seu contrato até o final de 2026. O Timão arcará com metade do salário do jogador durante sua estadia em Belo Horizonte.

Publicado por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA