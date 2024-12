Cruzeiro dispensa cinco jogadores e planeja reformulação para 2025

O Cruzeiro confirmou a saída de cinco jogadores, que não terão seus contratos renovados: Ramiro, Bareal, Wesley Gasolina, Rafa Silva e Gabriel Grando. Essa decisão é parte de um plano de reformulação do elenco visando a temporada de 2025. A diretoria do clube manifestou sua gratidão aos atletas pela contribuição durante o tempo em que estiveram na equipe. Além das dispensas, o clube está em busca de negociar outros jogadores que não se encaixam no planejamento, como o meia Mateus Vital, que despertou o interesse do Necaxa, do México.

Uma reunião entre o técnico Fernando Diniz e a diretoria está prevista para discutir o futuro do clube. Diniz, que assumiu o comando da equipe no início do segundo turno do Campeonato Brasileiro, teve um desempenho considerado insatisfatório, com apenas três vitórias em 15 partidas, resultando em um aproveitamento de 33,3%. O time também ficou com o vice-campeonato na Copa Sul-Americana.

Após a última partida contra o Juventude, Diniz manifestou seu descontentamento em relação a rumores sobre sua continuidade no cargo. Ele se sentiu “extremamente desrespeitado” com as especulações, o que levanta questões sobre a estabilidade de sua posição à frente da equipe.

