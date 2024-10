Cruzeiro para mulheres com Heloisa Rosa tem ingressos a R$ 5.618 por pessoa

O cruzeiro feminino “Navegando com Elas”, organizado pela agência Sonhos Travel, causou polêmica ao anunciar, entre as atrações, a cantora gospel Heloisa Rosa.

O evento, que promete dias de louvor e reflexão a bordo, trará Heloísa como uma das principais atrações, ao lado de outras pastoras, cantoras e palestrantes conhecidas no meio gospel.

Para participar do cruzeiro com a cantora, as mulheres interessadas terão de desembolsar a bagatela de R$ 5.618 por pessoa.

O que tem chamado a atenção é que, apesar da gravidade das acusações envolvendo seu marido, Marcus Grubert, que já foi preso nos Estados Unidos acusado de abuso sexual de uma criança, Heloísa Rosa foi convidada para ministrar louvor no cruzeiro que é sobre família e casamento.

O caso trouxe à tona dúvidas sobre sua postura, já que a cantora chegou a anunciar separação do marido, mas posteriormente não compareceu para prestar depoimento às autoridades, e reatou o casamento com Marcus.

Apesar da controvérsia, a organização do evento segue firme com a programação, destacando o valor espiritual da experiência e a relevância de Heloísa Rosa no cenário gospel.

