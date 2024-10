Cruzeiro passa pelo Lanús e está na final da Sul-Americana

O Cruzeiro está na final da Copa Sul-Americana de 2024. A raposa viajou até a Argentina para vencer o Lanús por 1 x 0, pelo jogo de volta da semifinal. A ida ficou em 1 x 1 em Minas Gerais e os argentinos não souberam segurar o Cabuloso no Estádio Cidade de Lanús.

Portanto, o Cruzeiro estará no Estádio General Pablo Rojas, em Assunção (PAR), no dia 23 de novembro para jogar a final do torneio continental. Corinthians e Racing decidem o outro lado da chave.

O Lanús chegou a abrir o placar com Marcelino Moreno, que estava impedido e logo o gol argentino foi anulado. O Cruzeiro respondeu com Gabriel Veron, que acertou bola na trave. O placar só foi inaugurado nos acréscimos do primeiro tempo, com Kaio Jorge.

No segundo tempo, o time de Fernando Diniz fez questão de ficar com a bola nos pés para correr poucos riscos. A estratégia funcionou e o Lanús conseguiu chutar apenas quatro vezes na direção do goleiro Cássio.