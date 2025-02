Cruzeiro x Atlético Mineiro: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Mineiro

Cruzeiro x Atlético Mineiro: esse fim de semana tem clássico de Minas pelo Campeonato Mineiro. A partida pela sétima rodada acontece às 16h deste domingo (9), diretamente do Mineirão.

Cruzeiro x Atlético Mineiro

Competição: Campeonato Mineiro

Data: 09/02 (domingo)

Horário: 16h (horário de Brasília)

​Local: Mineirão, Belo Horizonte, Minas Gerais

Onde assistir ao duelo entre Cruzeiro e Atlético Mineiro

A partida entre Cruzeiro x Atlético-MG terá transmissão do Premiere.

Possíveis escalações

Cruzeiro: Cássio; William, Jonathan Jesus, Fabricio Bruno e Kaiki Bruno (Marlon); Lucas Romero, Matheus Henrique, Matheus Pereira e Eduardo (Marquinhos); Dudu e Gabigol. Técnico: Wesley Carvalho

Atlético Mineiro: Everson; Saravia, Lyanco, Junior Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco, Otávio (Gabriel Menino), Gustavo Scarpa e Bernard; Hulk e Deyverson. Técnico: Cuca

As escalações confirmadas são divulgadas cerca de uma hora antes do jogo.

Campanhas de Cruzeiro e Atlético Mineiro

Apesar da temporada ainda estar no começo, esse clássico está cheio de emoção. Se perder, o Galo pode ser eliminado do campeonato antecipadamente. Mesmo com empate, o time de Cuca ainda pode ficar fora da semifinal. Ou seja, o Atlético precisa da vitória.

Já a Raposa está classificada, mas a vitória pode sacramentar a primeira colocação geral para a equipe e, claro, a chance de eliminar seu maior rival.

