CT do Palmeiras e do São Paulo: conheça avenida onde avião caiu em SP

São Paulo — A queda de um avião de pequeno porte nesta sexta-feira (7/2) aconteceu no horário de rush da manhã na Avenida Marquês de São Vicente, uma importante via da zona oeste da capital, onde estão localizados os centros de treinamento (CTs) do Palmeiras e do São Paulo FC.

A avenida é uma alternativa de escape em dias de congestionamento na Marginal Tietê, grande artéria de trânsito da capital paulista. Motoristas que estavam na Marginal pela manhã chegaram a ver a fumaça que saía da aeronave.

A Marquês de São Vicente tem 3.280 metros e é continuação da Avenida Ermano Marchetti, a partir do local onde fica o prédio da Superintendência da Polícia Federal (PF). Ela termina na Avenida Norma Pieruccini Gianotti, na altura do cruzamento com a Avenida Abraão Ribeiro, ainda na Barra Funda, no acesso para o Viaduto Pacaembu.

A queda do avião aconteceu na altura do número 2.154. É nesse quarteirão que ficam os CTs do São Paulo, localizado no número 2.724, e do Palmeiras, no número 2.650.

O que aconteceu

Uma aeronave de pequeno porte caiu na manhã desta sexta-feira (7/2) na avenida Marquês de São Vicente, na Barra Funda, zona oeste de São Paulo.

O acidente aconteceu por volta das 7h20, próximo aos centros de treinamento do Palmeiras e do São Paulo.

Segundo o Corpo de Bombeiros, os dois ocupantes da aeronave morreram carbonizados: o piloto Gustavo Medeiros e o advogado gaúcho Márcio Louzada Carpena, dono do avião.

O avião, um modelo King Air F-90 com capacidade para oito passageiros, decolou do aeroporto Campo de Marte, na zona norte da capital, com o piloto e o advogado, e tinha como destino a cidade de Porto Alegre (RS).

A aeronave, de prefixo PS-FEM, estava registrada no nome da empresa Máxima Inteligência Operações Estruturadas e Empreendimentos, e atingiu um ônibus da viação Santa Brígida, que ficou em chamas.

Ao menos seis pessoas que estavam em solo ficaram feridas. Entre elas, um motoqueiro que foi atingido por uma placa de sinalização e uma mulher que estava dentro do ônibus. Ambos foram levados para unidades de saúde da região.

A Avenida Marquês de São Vicente foi totalmente bloqueada, nos dois sentidos.

O Cenipa está no local investigando as causas do acidente.

O local da queda também fica a menos de 2 km do Allianz Parque, estádio do Palmeiras e importante palco de shows da cidade, e a 3 km do terminal rodoviário da Barra Funda, onde fica o ponto final da Linha 3–Vermelha do Metrô.

2 de 15 Avenida Marquês de São Vicente após queda do avião Reprodução 3 de 15 Câmera da SmartSamp registra queda de avião em São Paulo Reprodução/ 4 de 15 A aeronave pertence à Máxima Inteligência Operações Estruturadas e Empreendimentos, empresa de gestão empresarial Reprodução/Globoplay 5 de 15 Reprodução/ Redes Sociais 6 de 15 Reprodução/ TV Globo 7 de 15 Segundo a SPTrans, o ônibus de prefixo 11732 é da empresa Santa Brígida Reprodução/Redes Sociais 8 de 15 O avião caiu na avenida Marquês de São Vicente, na Barra Funda, bairro da zona oeste de São Paulo Reprodução/Globoplay 9 de 15 Segundo informações, um motoqueiro e uma senhora que estavam dentro do veículo foram feridos no acidente Reprodução/Globoplay 11 de 15 O avião que caiu nesta manhã tinha como destino Porto Alegre Reprodução/ 12 de 15 Marcio Louzada Carpena é advogado e postava imagens de dentro de seu avião Reprodução 13 de 15 Advogado Márcio Louzada Carpena 14 de 15 Vista aérea de área na Barra Funda onde houve queda de avião Reprodução 15 de 15 Vista aérea de área na Barra Funda onde houve queda de avião Reprodução

Ao lado, fica uma das unidades da Central de Engenharia de Tráfego (CET). Em frente, estão instalados um grande condomínio residencial e um centro comercial. Também neste ponto está o Viaduto Pompeia, acesso para a avenida com o mesmo nome e um dos caminhos para a região da Paulista.

O São Paulo FC informou que o treino da manhã desta sexta-feira teve um atraso de 10 minutos em razão das interdições na região, começando às 10h10. O Palmeiras não informou se o acidente aéreo afetou os treinos agendados.