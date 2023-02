CTA promove ação de prevenção às ISTs durante o carnaval no Trevo de Teixeira de Freitas na próxima sexta (17)

Na próxima sexta-feira (17), o Centro de Testagem e Acolhimento (CTA) de Teixeira de Freitas promoverá uma ação de prevenção para o Carnaval de 2023.

A equipe responsável estará presente das 7 às 13 horas na Praça Luiz Viana Filho, localizada no bairro São José (local conhecido como Trevo de Teixeira de Freitas, com saída para as cidades de Alcobaça e Prado), para a entrega gratuita de insumos de prevenção às Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), como preservativos masculinos e femininos, lubrificantes e materiais educativos.

Interessados também podem solicitar a retirada destes no próprio CTA, localizado na Rua Sagrada Família, nº 658, no bairro Bela Vista. A unidade realiza atendimentos de segunda a sexta, das 7 às 11 horas e das 13 às 17 horas. As Unidades de Saúde da Família também oferecem tais insumos de prevenção.

