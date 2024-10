Cuba sofre apagão após falha em usina que ocasionou em uma ‘desconexão total’

A totalidade do estado de Cuba ficou sem eletricidade após uma falha na usina CTE Antonio Guiteras, que possui uma capacidade de 330 megawatts. Essa situação resultou em uma “desconexão total” da rede elétrica nacional, levando o governo a tomar medidas drásticas, como a suspensão de atividades industriais e o cancelamento de eventos oficiais. O foco agora é garantir o fornecimento de energia para residências. Embora quedas de energia sejam uma ocorrência comum em Cuba, a intensidade e a duração dos apagões têm se intensificado. Essa situação é atribuída à deterioração dos geradores e à escassez de recursos para a importação de combustível, o que agrava ainda mais a crise energética. O presidente Miguel Diaz-Canel declarou que a situação é uma “prioridade absoluta” para o governo.

Cuba enfrenta atualmente uma grave crise econômica, considerada a mais severa desde o colapso da União Soviética. A população lida com a escassez de alimentos e combustíveis, o que tem gerado protestos em várias partes do país. A insatisfação popular é um reflexo das dificuldades enfrentadas no dia a dia, exacerbadas pela falta de serviços básicos. O primeiro-ministro Manuel Marrero apontou que os apagões são resultado de uma combinação de fatores, incluindo a infraestrutura deficiente, a falta de combustível e o aumento da demanda por energia. Em resposta a essa crise, o governo decidiu priorizar o fornecimento de eletricidade para o setor residencial, buscando mitigar os impactos sobre a população.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA