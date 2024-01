Cubana Mireya Luis participa do Sesc Verão 2024

Começa neste sábado (6), a versão 2024 do projeto Sesc Verão em São Paulo. Na 29ª edição, a iniciativa traz ao Brasil um dos maiores nomes da história do vôlei. Trata-se da cubana Mireya Luís Hernandes, tricampeã olímpica e bicampeã mundial (entre 1992 e 2000).

Desde de 2004 integrando o seleto time do hall da modalidade, a cubana estará à frente, entre os dias 6 a 21 de janeiro, de clínicas de voleibol e bate-papos com o público, em 12 unidades do Sesc no Estado.

As atividades também contarão com a presença de importantes atletas brasileiras que marcam história no vôlei nacional como Ana Moser, Fofão, Karin Rodrigues e Virna Rodrigues.

Neste sábado (6), das 13h às 15h30, a lenda se encontra com Ana Moser e o público no Sesc Santo Amaro, na Zona Sul da capital paulista. Já no domingo (7), das 15h30 às 17h30, Mireya Luis trocará recordações com a ex-levantadora Fofão, no Sesc Pinheiros, na Zona Oeste de São Paulo.

Durante sua trajetória vencedora dentro do esporte, a atacante de 1,75m ficou conhecida mundialmente – além da sua extraordinária impulsão, capaz de saltar mais de 1 metro do chão, atingindo a bola em torno de 3,35 m – pelos ataques potentes e precisos, muitas vezes indefensáveis.

Fora das quadras, ela integra atualmente o Comitê Olímpico Internacional (COI), é comentarista esportiva e atua no desenvolvimento do vôlei de praia da Federação Cubana.

O tema do Sesc Verão 2024 é Se Joga no Esporte!, com sua programação inspirada nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024. Entre os dias 06 de janeiro e 18 de fevereiro, o público de todas as faixas etárias terá à disposição mais de mil atividades gratuitas, nas 42 unidades do Sesc no estado, em espaços públicos e estações de Metrô (capital paulista). A programação reunirá uma variedade de experiências, aulas abertas, instalações, festivais, apresentações e recreações esportivas.