Cuidado ao reaquecer arroz; pode não ser seguro para sua saúde

É comum errar na quantidade de arroz ao cozinhar, e muitas vezes sobra bastante. A solução prática é reaproveitá-lo em outra refeição. No entanto, é importante saber que reaquecer arroz pode representar um risco à saúde.

De acordo com o National Health Service (NHS) do Reino Unido, citado pelo site CNET, existe a possibilidade de intoxicação alimentar ao consumir arroz reaquecido. Isso ocorre porque todas as variedades de arroz contêm Bacillus cereus, uma bactéria que pode causar problemas gastrointestinais, como náuseas, vômitos e diarreia.

A preocupação surge porque essa bactéria pode formar esporos resistentes durante o cozimento. Se o arroz não for armazenado adequadamente e for deixado em temperatura ambiente por mais de uma ou duas horas, esses esporos podem germinar e produzir toxinas, aumentando o risco de intoxicação alimentar.

Como evitar riscos ao reaproveitar arroz

O problema não ocorre ao consumir o arroz logo após ser cozido, mas sim quando ele é deixado em condições inadequadas. Para reduzir os riscos, siga estas recomendações:

Armazene rapidamente: Assim que o arroz esfriar um pouco, coloque-o na geladeira. O ideal é armazená-lo dentro de uma hora após o preparo.

Evite longos períodos em temperatura ambiente: Não deixe o arroz fora da geladeira por mais de duas horas.

Consuma em até 24 horas: Mesmo refrigerado, o arroz deve ser consumido em no máximo um dia.

Aqueça com cuidado: Se optar por reaquecê-lo, certifique-se de que o arroz atinja uma temperatura uniforme e elevada (acima de 75 °C). Ainda assim, o NHS alerta que o melhor é evitar reaquecer arroz.

Não reaqueça várias vezes: O arroz deve ser aquecido apenas uma vez. Repetir o processo aumenta ainda mais o risco de proliferação bacteriana.

Ao seguir essas orientações, você pode reaproveitar o arroz com mais segurança, minimizando os riscos de contaminação alimentar e garantindo uma alimentação saudável.

