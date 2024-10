“Culpa da Enel”, “cadê o prefeito”: como Nunes e Boulos usam o apagão

São Paulo — O temporal que atingiu parte do estado de São Paulo noite dessa sexta-feira (11/10) e que chegou a provocar interrupção do fornecimento de energia em mais de 2 milhões de imóveis atendidos pela Enel foi politicamente explorado nas redes sociais dos dois candidatos ao segundo turno das eleições para a Prefeitura da capital. O deputado federal Guilherme Boulos (PSol) usou os problemas provocados pela falta de luz e quedas de árvores para questionar a gestão de Ricardo Nunes (MDB). O prefeito, por sua vez, voltou suas críticas à distribuidora de energia.

Boulos começou a publicar vídeos no Instagram ainda na noite de sexta. O candidato mora no Campo Limpo, na zona sul da cidade, uma das áreas mais afetadas pela falta de energia. “Bom dia, 12 horas sem energia”, dizia ele em uma postagem feita de sua residência.

“Descaso completo, essa é a situação de uma cidade que ao mesmo tempo não tem prefeito e tem uma companhia elétrica que, a gente já sabe, é uma tragédia”, criticou. Boulos fez uma sequência de Stories em que visitou locais afetados por quedas de árvores.

No Morro da Lua, comunidade na zona sul, conversou com uma moradora que reclamava da falta de poda e corte de árvores por parte da prefeitura. “Apararam dois galhos e foram embora dois anos atrás”, disse a mulher. Depois, na Comunidade do Mangue, na zona leste, Boulos visitou uma casa parcialmente destruída pela queda de uma árvore.

“O prefeito de São Paulo precisa assumir a sua responsabilidade”, dizia o candidato, que compartilhou vídeos de outros moradores afetados que usavam a hashtag “cadê o prefeito”.

“Culpa da Enel”

Nunes, por sua vez, começou as postagens na noite de sexta-feira enfatizando o trabalho de equipes da prefeitura nas ruas e mudou o tom já na madrugada deste sábado (12/10), responsabilizando a Enel pelo caos na cidade.

O candidato a reeleição fez publicações mostrando locais onde funcionários da Defesa Civil atuavam na remoção de árvores e galhos caídos. “Paciência, né, pessoal, esses ventos muito fortes acabaram derrubando árvores, gerando problema, mas estamos aqui com toda a equipe”, disse em um vídeo.

Ele também citou a compra de caminhões para a Defesa Civil, que estavam contribuindo para os trabalhos que classificou como uma “pronta-resposta” da prefeitura.

Um comitê de crise foi montado na central de monitoramento da cidade, chamada de SmartSampa. De lá, Nunes postou vídeos em que mostrava a ação de equipes da prefeitura em tempo real. “Da nossa parte tudo ok, só aguardando a Enel”.

“A Enel está dando problema novamente”, disse em outro vídeo. O prefeito explicava, nas postagens, que a prefeitura dependia da presença de funcionários da empresa, seja para desenergizar a rede e permitir a retirada de galhos, seja para retomar o fornecimento de energia.

Sobre os semáforos sem funcionar na cidade, disse: “118 apagados por fala de energia, culpa da Enel e não da prefeitura”.

“Mais uma vez, a Enel dando problema para a nossa cidade”, reclamou Nunes, que também jogou a responsabilidade para o governo federal do PT, que apoia a chapa de Boulos, lembrando que a “Enel é concessão, regulação, fiscalização do governo federal”.